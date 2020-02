Thales : remporte avec Babcock un gros contrat avec la Royal Navy

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé jeudi avoir remporté un contrat auprès de la Royal Navy britannique dont il équipera cinq frégates de nouvelle génération.

Ce contrat, dont le montant n'a pas été communiqué, a été attribué au consortium formé par Babcock et Thales.

Le groupe français a été sélectionné pour fournir "le cœur digital" de ces navires militaires, dont le coût unitaire est estimé à 250 millions de livres (environ 290 millions d'euros). Il assurera l'intégration des systèmes de mission du programme, notamment les systèmes de combat, de communication et de navigation ainsi que les moyens de commandement.

Thales a précisé qu'il ouvrirait un nouveau centre de gestion de combat naval à Crawley (West Sussex) où les clients, les collaborateurs et les utilisateurs finals pourront se former et tester les solutions du groupe.

La première frégate sera mise à l'eau en 2023.

"Depuis plus de 100 ans, Thales est à l'avant-garde de l'innovation avec la Royal Navy. Nous sommes extrêmement fiers des solutions critiques que nous fournissons aux forces navales britanniques pour protéger nos eaux territoriales. C'est la possibilité pour nous de continuer à renforcer notre présence déjà importante au Royaume-Uni, mais aussi de nous tourner vers les marchés à l'export", a commenté Victor Chavez, directeur général de Thales au Royaume-Uni, cité dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones;

