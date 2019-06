Thales : remporte un contrat pour la modernisation des opérations de l'aéroport de Genève

Genève Aéroport a attribué à Thales un contrat pour la fourniture d'un système de supervision centralisé conçu pour analyser les données opérationnelles et détecter toute anomalie en temps réel.

Avec 17,7 millions de passagers en 2018 et un trafic en croissance, Genève Aéroport souhaite moderniser son infrastructure pour améliorer son efficacité opérationnelle.

En choisissant la solution de Thales, innovante et modulable, l'aéroport souhaite profiter d'un système de supervision centralisé qui permet une meilleure coordination entre les partenaires et qui facilite la prise de décisions, en conditions opérationnelles nominales ou dégradées.

D'ici 2020, Thales fournira à Genève Aéroport une plateforme de supervision des opérations pour son centre d'opérations aéroportuaires. L'aéroport de Genève a accueilli 17,7 millions de passagers en 2018, et propose 148 destinations desservies par 57 compagnies aériennes. Il souhaite aujourd'hui moderniser ses opérations, en centralisant sa supervision et en améliorant sa connaissance des situations.

Les grands aéroports sont aujourd'hui de vraies petites villes s'étendant parfois sur des kilomètres, ce qui pose des problèmes pour l'exploitation et la sécurité. Ils doivent respecter des normes de sécurité strictes, tout en garantissant la continuité de l'exploitation en toutes circonstances. L'aéroport de Genève n'échappe pas à la règle. Aussi entend-il améliorer la supervision de ses infrastructures et de ses processus opérationnels.

Pour répondre à ce besoin, Thales a été choisi pour fournir à l'aéroport suisse, d'ici 2020, une plateforme de supervision ultramoderne destinée à son centre d'opérations aéroportuaires. Cette solution assurera aux opérateurs une meilleure connaissance des situations et leur permettra de détecter en temps réel événements et anomalies. L'efficacité opérationnelle et l'expérience passagers en seront améliorées.

Thales équipera l'aéroport de sa solution innovante et modulable AiRISE ShareView. La plateforme sert à gérer les opérations aéroportuaires centralisées dans toute leur complexité lorsqu'elles nécessitent la collaboration d'acteurs multiples (exploitants d'aéroports, compagnies aériennes, organismes publics, prestataires de services de navigation aérienne…).

Aujourd'hui, les sources d'information et les capteurs se multiplient, notamment en raison des appareils connectés. Les exploitants doivent faire face à une augmentation considérable du volume de données à traiter. La plateforme de Thales regroupera cet énorme volume de données issues de plusieurs systèmes opérationnels. Tous les acteurs auront ainsi une vision fiable, précise et exhaustive de la situation en temps réel et pourront réagir plus efficacement aux événements opérationnels imprévus.

« Partenaire de confiance des aéroports internationaux, Thales mettra toute son expertise des aéroports intelligents au service de l'aéroport de Genève. Nous sommes convaincus qu'une gestion réussie des opérations passe par des technologies intelligentes, permettant de surveiller toutes les zones de l'aéroport, d'optimiser l'ensemble des performances et de prendre des décisions plus éclairées, basées sur les données centralisées. »

Marc Darmon, Directeur général adjoint Thales, Systèmes d'information et de communication sécurisés