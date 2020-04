Thales : renonce à son dividende mais ne compte pas faire appel à l'Etat

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé mardi qu'il suspendait ses objectifs pour 2020 et ne verserait pas le solde du dividende au titre de l'année 2019, en raison des impacts du coronavirus sur certains de ses marchés.

Cette crise sanitaire affecte les chaînes d'approvisionnement et la demande notamment dans le domaine de l'aéronautique civile, qui représente environ 12% du chiffre d'affaires du groupe, a précisé le président-directeur général de Thales, Patrice Caine, cité dans un communiqué.

"Notre exposition directe aux marchés les plus affectés est limitée. Toutefois, à l'instar de toutes les sociétés industrielles, cette crise perturbe actuellement de manière importante les chaînes de production et l'exécution des projets", a-t-il ajouté.

Dans un souci "d'exemplarité" et afin de préserver ses capacités de financement si la crise venait à durer, le conseil d'administration de Thales a décidé de revoir sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019. "La proposition de dividende soumise à l'assemblée générale du 6 mai 2020 sera ainsi limitée à l'acompte de 0,6 euro par action déjà versé en décembre 2019, permettant au groupe d'éviter une sortie de trésorerie d'environ 430 millions d'euros", a précisé l'industriel.

Le groupe comptait auparavant verser un dividende de 2,65 euros au titre de l'exercice écoulé.

Thales a par ailleurs renoncé à ses objectifs financiers pour l'année en cours, et fournira de nouveaux objectifs dès que possible.

Au 31 décembre, le groupe disposait de 2,9 milliards d'euros de trésorerie et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 1,5 milliard d'euros. Ces liquidités ont été renforcées récemment par la signature d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d'euros valable 12 mois, avec une option d'extension de six mois.

Ce crédit syndiqué porte les liquidités disponibles à 6,4 milliards d'euros et devrait permettre au groupe de surmonter la crise actuelle sans faire appel au dispositif de prêts garantis par l'Etat, a précisé le directeur financier de Thales, Pascal Bouchiat, lors d'une conférence téléphonique.

