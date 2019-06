Thales : retenu pour la signalisation d'une nouvelle ligne de transport à Toronto

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Thales a annoncé mardi que le consortium Mosaic Transit avait choisi sa technologie de contrôle des trains CBTC SelTrac pour équiper la toute nouvelle ligne de transport léger sur rail (TLR) de Finch West à Toronto.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le TLR Finch West de Toronto ajoutera plus de 11 kilomètres de voies au nord-ouest de la ville et 18 stations entre Humber College et la station de métro Finch West.

-Ce projet bénéficie de l'expertise mondiale en signalisation urbaine du groupe Thales, qui a également été sélectionné pour la signalisation pour la nouvelle ligne de la Confédération du TLR d'Ottawa.

-Le groupe Mosaic Transit est le consortium retenu par Metrolinx pour concevoir, construire, financer et entretenir le nouveau TLR.

