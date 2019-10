Thales revoit à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2019

Paris (awp/afp) - Thales a revu jeudi en baisse la prévision de croissance de son chiffre d'affaires pour 2019 en raison notamment de retards dans des prises de commandes attendues.

Le groupe de défense et de technologies indique dans un communiqué s'attendre à une croissance organique (à périmètre et taux de changes constants) des revenus "de l'ordre de 1%" pour l'année, contre une prévision précédente "dans le bas de la fourchette de 3% à 4%".

Le chiffre d'affaires au 3e trimestre s'est établi à 4,2 milliards d'euros, en hausse de 23,4% à la faveur notamment de l'intégration des activités du spécialiste de la sécurité numérique Gemalto.

La révision des objectifs annuels de chiffre d'affaires est due à des ajustements des prévisions dans son activité spatiale ainsi que dans celle de défense et sécurité.

Thales s'attend ainsi à une baisse "de l'ordre de 13%" du chiffre d'affaires de son activité spatiale, contre une baisse "de l'ordre de 10%" précédemment.

"Ce marché a fait face à une réduction des commandes de la part des opérateurs de satellites. Il est en redressement progressif, mais les prises de commandes tardent à se matérialiser", a affirmé le directeur financier Pascal Bouchiat à quelques journalistes lors d'une conférence téléphonique.

Le fabricant de satellites fait toutefois valoir qu'il est "en phase finale [de négociations] sur quatre appels d'offres significatifs dont la conclusion est attendue dans les prochaines semaines".

Pour son activité défense et sécurité, Thales s'attend à une croissance organique "de l'ordre de 6 à 7%", mais "moindre qu'anticipé".

Cela est dû là aussi à un "décalage de signatures de contrats par certains clients" et à une "montée en cadence plus lente que prévu" de la production de véhicules blindés Hawkeye destinés à l'armée australienne, selon M. Bouchiat.

S'agissant des autres prévisions pour l'année, Thales confirme s'attendre à des prises de commandes "légèrement supérieures à 18 milliards d'euros" et à un bénéfice opérationnel courant compris entre 1,98 et 2 milliards d'euros.

Le groupe annoncera le 22 octobre les montants de prises de commandes au troisième trimestre. Sur cette période, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires progresse de 0,9% par rapport au troisième trimestre 2018.

Il est en baisse de 6,3% pour l'activité Aérospatial, qui comprend la branche spatiale, à 1.177 millions d'euros. L'activité Transports a elle aussi connu une baisse de ses ventes de 8,8% à 433 millions, après une année 2018 qualifiée d'"exceptionnelle".

L'activité Défense et sécurité est en hausse de 9,6%, à 1.788 millions d'euros tandis que la nouvelle division Identité et sécurité numériques, qui comprend les activités issues de Gemalto, a enregistré un chiffre d'affaires de 802 millions d'euros.

afp/rp