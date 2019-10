Thales : se tasse malgré la journée investisseurs

03/10/2019 | 15:23

Après celles de Total et Suez, encore une journée investisseurs sanctionnée en Bourse. C'est aujourd'hui au tour de Thales, dont l'action perd 1,5% alors que le CAC 40 esquisse un timide rebond (+ 0,5%).



Et pourtant, parmi les analystes qui sont revenus sur le dossier ce matin, ceux d'UBS saluent 'des perspectives de moyen terme rassurantes'. Entre 2019 et 2023, Thales vise une croissance organique de ses ventes de 3 à 5%, ce qui était déjà sa 'guidance' auparavant. Mais la prévision de marge d'exploitation à horizon 2023 est désormais de 11,5 et 12%, 'contre 11 à 11,5% selon les prévisions précédentes', souligne UBS. Pour qui cette nouvelle projection est conforme aux attentes du consensus.



Pour la branche DIS (identité et sécurité numériques), qui comprend Gemalto, la direction anticipe une croissance organique de 4 à 6% entre 2020 et 2023, contre une fourchette de seulement 0 à 2% pour 2019. Et, à horizon 2023, une marge de 12,5 à 13,5%. Acheteur du dossier Thales, UBS vise 130 euros.



Pour Oddo BHF, qui vise 129,5 euros et est également à l'achat, ces projections sont 'en ligne avec les attentes'. Les analystes indiquent cependant qu'ils visaient, pour le groupe Thales dans son ensemble, une marge opérationnelle de 12,2% à horizon 2023, et 15% de marge chez DIS



Bref, termine Oddo BHF, 'ces objectifs peuvent être qualifiés de prudents mais la société est traditionnellement conservatrice dans la fixation de ses objectifs moyen terme et le contexte économique et politique, qualifié de plus incertain, ne favorise certainement pas l'adoption d'objectifs plus optimistes'.



En attendant, le titre Thales présente un 'prix doux avec des multiples reflétant seulement une très légère prime par rapport aux pairs (de la) défense (en Europe)' malgré une conversion de cash plus élevée, termine une note.



EG



