Thales : sélectionné par Airbus Helicopters et la DGA

14/06/2019 | 15:08

Le groupe Thales annonce ce vendredi que sa suite avionique FlytX a été sélectionnée par Airbus Helicopters et la Direction générale de l'armement (DGA) pour équiper les futurs Hélicoptères Interarmées Légers (HIL) H160M.



'En parallèle, Airbus Helicopters et Thales poursuivent des études pour la potentielle intégration de FlytX sur le futur Tigre MKIII', explique Thales.



Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.





