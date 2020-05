Thales : signe un accord avec SF Airlines en Chine

26/05/2020 | 10:54

Le groupe annonce que SF Airlines, principale compagnie de fret aérien en Chine, a choisi Thales et ACSS comme fournisseur exclusif d'équipements embarqués ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) pour sa flotte.



La technologie ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) vise à améliorer considérablement l'efficacité et la capacité du trafic aérien. Thales et ACSS fourniront à SF Airlines des solutions compatibles avec l'ADS-B pour sa flotte de 55 avions, et les éventuels futurs avions de la compagnie.



Parmi les équipements livrés figureront notamment un nouveau système d'alerte de trafic et d'évitement de collision (TCAS), une antenne directionnelle TCAS et des transpondeurs ATC.



' Nous continuerons à mettre nos solutions sol et solutions embarquées au service de nos partenaires et de la CAAC, afin de développer de façon sûre et efficace l'industrie de l'aviation civile chinoise. ' a déclaré Jérôme Bendell, vice-président de Thales Asie du Nord et Directeur Général de Thales en Chine.



