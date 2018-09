Thales : signe un accord avec le CLS et le CNES

10/09/2018 | 10:49

Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %), annonce avoir été sélectionné par CLS et le CNES pour développer la constellation de nanosatellites Kineis, destinée aux objets connectés.



Cet accord est signé avant l'ouverture de la World Satellite Business Week qui se déroule à Paris du 10 au 14 septembre.



La connectivité Kinéis est constituée de 20 nanosatellites développée sur mesure pour les objets connectés.



Thales Alenia Space avait annoncé en mars 2018 sa prise de participation dans la société américaine Spaceflight Industries pour la fabrication de petits satellites à haute performance et à faible coût.



En parallèle, Thales Alenia Space offre aujourd'hui le système VHTS bord et sol le plus flexible du marché parfaitement adapté à la demande croissante des opérateurs en terme de connectivité.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.