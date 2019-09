Thales : signe un contrat avec l'Armée de Terre finlandaise

09/09/2019 | 09:58

Thales annonce avoir signé un contrat pour accompagner les Forces de Défense Finlandaises pour l'entraînement des équipages de char Léopard.



' Grâce à ces équipements, l'Armée de Terre finlandaise disposera d'un système d'entrainement modernisé faisant appel aux dernières technologies de simulation virtuelle et multi-niveaux, alliant l'instruction technique des équipages à l'entrainement tactique du niveau peloton ' indique le groupe.



' Ce contrat confirme la pertinence de la nouvelle offre de simulation de véhicules de combat blindés de Thales, AFV-Core ' rajoute la direction.



Thales bénéficie déjà d'une solide expertise dans le domaine de la simulation pour les forces terrestres avec les simulateurs de l'Arme blindée cavalerie française, et de véhicules d'infanterie (char Leclerc, VBCI...), le véhicule de reconnaissance blindée SCOUT de l'armée britannique, et à travers le plus grand centre d'entrainement militaire de l'Armée néerlandaise (TACTIS).



