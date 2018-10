Thales : signe un contrat avec la Commission européenne

08/10/2018 | 13:46

Thales Alenia Space a signé un contrat auprès de la Commission européenne pour le développement et la construction d'une station sol opérationnelle sur l'île de la Réunion pour suivre les satellites en orbite terrestre moyenne (MEO) du système mondial de navigation par satellite (GNSS).



La station au sol recevra et traitera les signaux des balises de détresse des satellites MEO captés et les transmettra au réseau SAR/Galileo via le Centre français de contrôle des missions (FMCC) basé sur le site du CNES à Toulouse.



' Cette station MEOLUT Next, destiné aux utilisateurs locaux, renforcera la contribution de la Commission au système de ' Search and Rescue ' Cospas/Sarsat en étendant sa portée dans le sud de l'Océan Indien, contribuant ainsi à une couverture mondiale ' indique le groupe.



' En utilisant la solution MEOLUT Next de Thales Alenia Space, puissante et compacte, la Commission Européenne va bénéficier du premier système de recherche et de sauvetage spatial de ce type au monde ', a déclaré Philippe Blatt, Vice-Président Navigation France chez Thales Alenia Space.



