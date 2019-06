Thales : signe un contrat avec la DGSA

19/06/2019 | 12:42

Le groupe Thales annonce ce jour la signature d'un contrat avec la Direction générale de l'armement (DGSA), portant sur la conception et la réalisation du segment sol du programme Syracuse IV (Système de RAdioCommunication Utilisant un SatelliteE), système nouvelle génération de communication par satellite des forces armées françaises.



'Dès 2023, les forces armées bénéficieront de capacités de communication interopérables accrues en termes de débit, de disponibilité, de résistance aux menaces et de connectivité de bout-en-bout.', explique Thales.



'Ce contrat permettra d'assurer les premiers rendez-vous capacitaires structurants des principales plateformes terrestres, navales et aéronautiques de l'armée française (notamment Scorpion et Rafale).'





