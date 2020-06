Thales : signe un contrat avec le gouvernement australien pour plus de 600 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a annoncé lundi avoir remporté auprès du gouvernement australien un contrat d'un montant supérieur à 1 milliard de dollars australiens, soit plus de 600 millions d'euros.

Ce contrat d'une durée totale de 10 ans porte sur la fourniture de munitions militaires pour les forces de défense australiennes - Australian Defence Force (ADF).

Thales a indiqué que sur ce montant de 1 milliard de dollars australiens, 300 millions seraient comptabilisés dans son carnet de commandes dès cette année.

"Ce nouvel accord renforce non seulement le partenariat solide qui existe depuis 20 ans entre le ministère de la Défense et Thales Australia, mais il offre également une sécurité d'emploi à plus de 650 travailleurs hautement qualifiés" des sites de Mulwala et de Benalla, situés en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'état de Victoria, a déclaré la ministre australienne de la Défense, Linda Reynolds citée dans un communiqué du ministère.

