Thales : signe un contrat de 29 ME avec l'ESA

18/09/2018 | 14:37

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour fournir le service d'Opérations, de Maintenance et d'Evolutions du segment sol PDGS (Payload Data Ground Segment) des satellites d'observation de la Terre Sentinel 2A et 2B.



Ce contrat de service est d'un montant de 29 ME. Il couvrira la période de mai 2018 à décembre 2021.



' Les deux satellites optiques de la mission Sentinel 2 balaient en continu la surface de la Terre. Ces images sont principalement utilisées pour l'observation de la végétation, des étendues d'eau, du sol et des zones côtières. Elles servent aussi à l'observation et à la prévention des catastrophes naturelles : inondations, éruptions volcaniques, glissements de terrain... ' indique le groupe.



