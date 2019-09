Thales : solution SafeNet DPoD choisie par Treezor

10/09/2019 | 10:53

Thales annonce avoir été sélectionné par Treezor, société des plateformes de paiements acquise récemment par la Société Générale, pour garantir la sécurité de toute sa chaîne de paiements grâce à la solution Safenet Data Protection on Demand de sa filiale Gemalto.



Emetteur de monnaie électronique, Treezor est tenu de respecter des réglementations et obligations relatives à la confidentialité des données, imposées en particulier par l'ACPR, le réseau Mastercard et le règlement général sur la protection des données de l'UE.



'Treezor a choisi la solution SafeNet Data Protection On Demand (DPoD) pour sa capacité à fournir des modules de sécurité matériels (HSM) dans le cloud à la fois rentable, intuitif, hautement sécurisée pour les transactions cryptographiques', explique Thales.



