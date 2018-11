Thales : solution d'évaluation des pilotes

30/11/2018 | 11:29

Thales annonce HuMans, une solution innovante pour suivre et évaluer en temps réel et de manière objective le comportement des pilotes, fondée sur les dernières avancées en matière de dispositifs de mesure et de capteurs non intrusifs.



L'outil est intégré à son simulateur de vol phare, le Reality H. Des capteurs mesurent et enregistrent l'environnement du vol et de la mission, les communications audio, les actions de l'élève aux commandes et, surtout, le suivi de son regard par oculométrie.



'Les données ainsi enregistrées pendant l'exercice sont synchronisées, contextualisées avec les données du simulateur et selon la mission effectuée, puis traitées à l'aide de modèles performants et innovants', poursuit le groupe d'électronique.



