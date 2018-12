Thales : succès des essais du prototype 'Antares-LP'

17/12/2018 | 10:03

Le groupe Thales annonce ce lundi le succès des essais en vol du prototype d'antenne active de communication par satellite 'Antares-LP', commandé par la Direction générale de l'armement.



'Réalisés à Cazaux sur un avion banc d'essai de la Direction générale de l'armement, les essais en vol du premier prototype d'Antares-LP concrétisent le développement par Thales d'une technologie innovante : l'antenne active optimise la compacité facilitant de fait l'intégration sur l'aéronef tout en améliorant la résilience du produit, et apporte de meilleures performances pour la connectivité en vol. De plus, Antares-LP apporte aux clients une couverture globale et réduit les coûts opérationnels des forces armées', explique Thales.





