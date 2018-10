Thales : systèmes de commande de vol avec Bell Helicopter

23/10/2018 | 17:42

Bell Helicopter, une filiale de Textron, a annoncé la signature d'une collaboration avec la société Thales visant le développement de systèmes de commande de vol destinés aux appareils à décollage et à atterrissage verticaux et aux solutions de mobilité de Bell.



Bell poursuit la création du réseau de mobilité sur demande pour le développement du taxi aérien. Thales dirigera la conception et le développement de la technologie des systèmes de commandes de vol. Les autres partenaires qui ont été annoncés fourniront les systèmes de propulsion, l'avionique et les ordinateurs de gestion des véhicules.



' Nous poursuivons l'expansion de notre équipe et de nos capacités pour nos appareils de mobilité sur demande afin de commercialiser la technologie la plus évoluée et de nouvelles solutions en matière de décollage vertical, a déclaré Scott Drennan, vice-président, Innovation, à Bell.



' Notre collaboration avec Thales permettra le développement d'un système de commandes de vol de pointe et abordable qui répondra aux besoins des futurs véhicules de mobilité sur demande, qu'ils soient pilotés ou entièrement autonomes. '



