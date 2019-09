Thales : transfert des actions Gemalto jusqu'au 4 octobre

20/09/2019 | 10:14

La chambre de commerce de la cour d'appel d'Amsterdam (Pays-Bas) a rendu un jugement dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire initiée par Thales afin d'acquérir toutes les actions Gemalto.



La Chambre de Commerce a ordonné à tous les actionnaires minoritaires de Gemalto de transférer leurs Actions libres de tous droits.



Il a été déterminé que le prix de 51,00E par Action est le juste prix par Action, sans préjudice des intérêts légaux qui courent depuis le 16 avril 2019 jusqu'à la date de transfert des Actions.



Thales invite les actionnaires de Gemalto à effectuer le transfert volontaire de leurs Actions libres de tout droit entre le 20 septembre et le 4 octobre 2019 à 15h00 (heure d'Amsterdam) au plus tard.



A défaut du transfert volontaire, le transfert et le paiement automatiques des actions seront effectués aux alentours du 9 octobre 2019.



