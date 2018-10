Thales très optimiste sur ses objectifs, la Bourse apprécie

Le titre de l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité s'adjuge 1,56% à 116,50 euros vers 09h35, affichant la 15e hausse de l'indice SBF 120.

"Tout va bien pour Thales dont la croissance du CA accélère", résume Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

Thales fait aussi état dans un communiqué d'une croissance organique de 9% de ses prises de commandes sur les neuf premiers mois de l'année, à 9,468 milliards d'euros, avec en ligne de mire une prévision confirmée autour de 15,5 milliards sur l'exercice.

L'accélération est nette au troisième trimestre (croissance organique de 11% pour les prises de commandes et de 9,9% pour le CA) mais la base de comparaison sera moins favorable au dernier trimestre, a prévenu le directeur financier Pascal Bouchiat.

"Pour autant, ce point de passage à fin septembre nous permet de dire que nous serons pour l'ensemble de l'année 2018 (...) en haut de la fourchette sur laquelle on avait communiqué" en février tant en termes de ventes que de rentabilité, a-t-il dit à des journalistes.

Thales, dont l'Etat détient 26% et Dassault Aviation 25%, a pour objectifs annuels une croissance organique de 4 à 5% du chiffre d'affaires et une hausse de 19 à 22% de son bénéfice d'exploitation (Ebit) à un niveau compris entre 1,620 et 1,660 milliard d'euros.

Le groupe est en passe de racheter le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto pour 4,8 milliards d'euros afin de se renforcer dans le traitement et la protection des données.

La Commission européenne a ouvert en juillet une enquête approfondie sur l'opération et les deux groupes ont accepté de proposer un remède sur le chevauchement dans leurs activités de modules de matériels de sécurité à usage général (GP HSM).

C'est Thales qui va céder son activité, laquelle représente 90 millions d'euros de chiffre d'affaires et un effectif de 300 personnes, a précisé Pascal Bouchiat.

"Le fait de se séparer de cette activité et de trouver un acheteur et tout ceci dans des conditions économiques satisfaisantes pour le groupe prend forcément un peu de temps", a-t-il dit.

Les deux groupes ont donc annoncé le 11 octobre qu'ils prévoyaient désormais de finaliser l'opération au premier trimestre 2019, et non d'ici fin 2018, n'ayant obtenu que la moitié des 14 autorisations nécessaires.

Le communiqué :

https://bit.ly/2CoVXbn

(Avec Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet et Bertrand Boucey)

par Cyril Altmeyer

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DASSAULT AVIATION 2.06% 1486 8.41% GEMALTO 0.24% 50.4 1.21% THALES 1.66% 116.65 20.16%