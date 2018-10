Thales : un contrat avec la NOOA américaine

15/10/2018 | 15:02

Thales annonce ce jour s'être vu confier par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des Etats-Unis le développement et la construction d'une station sol opérationnelle, qui sera basée à Holloman AFB, au Nouveau-Mexique.



'Cette station aura pour objectif de suivre les satellites opérant en orbite terrestre moyenne et faisant partie du Global Navigation Satellite System. Elle devra ainsi recevoir, traiter et relayer les signaux des balises de détresse sur la bande de fréquence 406 MHz en provenance de ces satellites MEO vers le Centre de contrôle de mission du programme SARSAT des Etats-Unis. Ces opérations se feront par l'intermédiaire de liaisons de communication fournies par le gouvernement américain, pour validation et distribution aux autorités de sauvetage', précise Thales.



Le contrat comprend l'acquisition d'une station, d'un support en ingénierie et des services de maintenance pendant un an.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.