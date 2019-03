Thales : un gros contrat belge pour Naval Group

19/03/2019 | 10:13

Naval Group a annoncé hier soir qu'il fait partie du consortium Belgium Naval & Robotics à qui la marine belge a attribué un contrat d'environ deux milliards d'euros portant sur 'la fourniture de douze navires de chasse aux mines et de leurs toolbox (charge utile)'.



Six de ces navires seront ensuite destinés à la marine néerlandaise.



L'équipementier militaire naval, dont l'Etat détient 62,25% du capital et Thales 35%, précise que la durée du contrat sera de dix ans, et que sa notification 'devrait intervenir dans les prochaines semaines'.



Le spécialiste de la robotique ECA fait partie de ce consortium et revendique une part du contrat de l'ordre de 450 millions d'euros.





