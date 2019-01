Thales : un partenariat avec le Centech pour l'IA

25/01/2019 | 17:53

Le groupe Thales s'associe au Centech, un incubateur de start-up au Québec, afin 'd'accompagner la montée en puissance des start-ups dans le domaine de l'Intelligence Artificielle'.



'Ce partenariat stratégique permettra aux start-ups de perfectionner leurs concepts et prototypes en bénéficiant de l'expertise technologique, numérique et commerciale du groupe Thales', précise le groupe.



Thales proposera deux programmes d'accompagnement : un programme d'accélération, qui permet aux start-ups d'évaluer le marché et la viabilité de leur projet sur une durée de 12 semaines, et un programme de propulsion, d'une durée de six mois, qui vise à soutenir les start-ups dans le développement de leur produit, et de leur plan de commercialisation.





