Thales : un satellite placé sur son orbite géostationnaire

24/06/2019 | 17:56

Thales Alenia Space et Gazprom Space Systems annoncent ce jour que les opérations de mise à poste se sont déroulées avec succès et que le satellite de télécommunication Yamal-601 a été placé sur son orbite géostationnaire nominale.



'Cette mise à poste a été effectuée avec la stratégie de back up et les multiples manoeuvres planifiées se sont déroulées parfaitement, le satellite est maintenant en mode normal. Les antennes et les panneaux solaires sont déployés et la séquence de tests en orbite pour la charge utile (IOT) va démarrer', précise Thales.



La durée de vie de service en orbite est annoncée comme supérieure aux 15 ans contractuels. Le satellite sera mis en service au terme de la phase d'IOT.





