Thales : va créer une académie de cybersécurité à Oman

20/09/2019 | 11:33

Thales et l'autorité publique de privatisation et de partenariat d'Oman vont créer une académie de cybersécurité avancée.



Selon le Global Cybersecurity Index, Oman occupe déjà le troisième rang mondial, juste après les États-Unis et le Canada, en termes de préparation aux cyberattaques.



Le pays s'est également classé au deuxième rang au Moyen-Orient, selon le dernier indice mondial de cybersécurité de l'Union internationale des télécommunications, pour la protection de ses infrastructures nationales.



Le nouveau partenariat contribuera à renforcer davantage la cyber-préparation du pays. Thales fournira des plates-formes Cyber Range (installations sophistiquées de formation et de test de la cybersécurité) à l'Advanced Cybersecurity Academy, en plus d'un programme complet de cyberformation. Ce programme sera dirigé par les cyber-experts de Thales qui seront basés à Oman pendant deux ans et formeront 16 formateurs à l'Académie.



