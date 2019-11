Thales : va équiper le nouvel avion Gulfstream G700

06/11/2019 | 16:42

Le groupe annonce que les calculateurs de commande de vol conçus par Thales seront installés sur le nouveau programme Gulfstream G700.



Thales va assurer la conception et la production des commandes de vol destinées au nouveau programme G700.



' Ces calculateurs feront appel à l'architecture la plus récente, spécifiquement développée pour assurer un haut niveau de performances et de sécurité, en réduisant parallèlement le poids, et donc la consommation de carburant ' explique le groupe.



' Près de 400 avions Gulfstream actuellement en service bénéficient des solutions développées par Thales pour les commandes de vol électriques, contribuant ainsi à la sécurité et à l'efficacité du vol, au confort des équipages et des passagers ' rajoute le groupe.



