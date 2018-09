Thales : va équiper les Boeing 787-8 d'American Airlines

25/09/2018 | 18:29

Le groupe Thales annonce ce soir que la future flotte de Boeing 787-8 de la compagnie aérienne American Airlines sera équipée de son système multimédia de bord AVANT.



Ces nouveaux appareils (22 au total) entreront en service début 2020.



'Le système multimédia de bord AVANT de Thales assure une expérience passager entièrement personnalisable, grâce à un riche éventail de fonctionnalités et d'applications. D'une conception légère et minimaliste, la solution multimédia de bord haute performance AVANT de Thales garantit aux passagers une expérience en vol exceptionnelle et un vaste choix de divertissements', détaille Thales.





