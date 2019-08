Thales : va fournir 15 millions d'e-passeports à la Thaïlande

27/08/2019 | 11:13

Thales annonce que le ministère thaïlandais des Affaires étrangères vient d'attribuer au consortium DGM, qui inclut Gemalto, du groupe Thales, un contrat de sept ans pour la fourniture de 15 millions d'e-passeports à ses citoyens.



Dans cette optique, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères fournira 15 millions de passeports techniquement avancés et hautement sécurisés aux citoyens thaïlandais.



Le projet thaïlandais d'e-passeports est le plus gros contrat de passeports signé par le Groupe en 2019.



' En fournissant des niveaux supérieurs de technologie et en optimisant l'expertise technique locale, Thales répond parfaitement aux attentes de l'initiative gouvernementale 'Thailand 4.0', qui vise à faire entrer le pays dans une économie de l'innovation et de la création de valeur ' indique le groupe.



