Thales : va fournir le satellite Satria à l'indonésie

Thales va fournir à l'indonésie le satellite de télécommunication Satria. Le groupe a signé cet accord avec le Ministère indonésien de la communication et de la technologie de l'information (Kominfo).



Le satellite contribuera au développement des infrastructures numériques en Indonésie. Il a pour ambition de connecter environ 145 000 zones, dont 90000 écoles, 40000 hôpitaux et bâtiments publics, ainsi que des sites gouvernementaux régionaux.



Thales Alenia Space (entreprise commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%) va réaliser la conception et la fabrication du satellite.



En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space fournira le satellite VHTS basé sur sa plate-forme entièrement électrique Spacebus NEO et équipé d'un processeur numérique de 5e génération.



La société sera également chargée de fournir deux centres de contrôle par satellite (principal et de secours), les stations de télécommande et de télémesure et le segment sol de mission associé à la charge utile entièrement numérique.



Thales Alenia Space mettra également en place un programme complet de formation pour les ingénieurs de PSN.



