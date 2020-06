Thales : va réaliser les documents d'identité du Texas

10/06/2020 | 15:24

Thales annonce la signature d'un contrat avec le département de la Sécurité publique (DPS) du Texas. Thales va être en charge de la protection des données personnelles des permis de conduire et des cartes d'identité électroniques de ses citoyens.



Il s'agit du 11e État américains à faire confiance à la technologie numérique du Groupe. Plus de 7 millions de cartes, conformes aux normes de sécurité nationales (Real ID Act) seront délivrées chaque année aux résidents.



Thales assure la conception, la fabrication et la fourniture des permis de conduire et des cartes d'identité, qui seront ensuite personnalisées et gérées par le DPS. La conception de ces cartes intégrera les fonctionnalités de sécurité les plus récentes, afin de déjouer les tentatives de fraude.



' Le haut niveau de sécurité de ces documents d'identité constitue un avantage notable, à la fois pour les individus et pour les autorités, dans la mesure où ces documents peuvent être identifiés et validés plus rapidement. ' a déclaré Tony Lo Brutto, vice-président Identity and Biometric Solutions, Thales North America.



