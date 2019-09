Thales : va surveiller et protéger l'espace aérien en Suisse

26/09/2019 | 12:42

Thales signe un contrat avec armasuisse pour surveiller et protéger l'espace aérien de la Suisse. SkyView a été retenu pour moderniser le système de surveillance aérienne Suisse.



' SkyView permet de corréler les données civiles et militaires en temps réel, améliorant ainsi la qualité de la représentation globale de l'espace aérien tout en accélérant la prise de décision ' indique le groupe.



' Il permet également aux opérateurs d'assurer la police du ciel, la détection et le traitement de toutes les menaces aériennes '.



SkyView a été déployé dans plus de 30 pays et plus de 80 centres de commandement et de contrôle.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.