Thales : vers un centre de formation avec Avicopter

06/11/2018 | 15:42

À l'occasion du Zhuhai Air Show, Thales et Avicopter, au nom d'investisseurs de l'AVIC, annoncent avoir signé un protocole d'accord pour créer, en co-entreprise, un centre de formation pour les pilotes d'hélicoptère en Chine.



'Par leur collaboration et leur savoir-faire respectif, Thales et Avicopter seront à même de combler l'écart entre la demande et l'offre d'équipement de pointe, notamment en matière de simulateurs et de services de formation associés', expliquent-ils.



Les deux groupes investiront donc ensemble dans la création d'un centre de pilotage et proposeront des services de formation pour les pilotes d'hélicoptère civil sur de multiples plateformes, y compris AC312/313/352.



