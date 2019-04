Thales : visa de sécurité ANSSI pour Cybels Sensor

04/04/2019 | 12:25

Le groupe Thales annonce ce jour que sa sonde de détection Cybels Sensor a obtenu le visa de sécurité, délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).



'La sonde de détection d'intrusion Cybels Sensor a été spécifiquement conçue et développée pour répondre aux obligations de la loi de programmation militaire (LPM). Elle permet aux OIV et aux entreprises de détecter les cyber-attaques en supervisant leurs réseaux en toute confiance. La sonde de détection bénéficie de l'expertise historique de plus de 40 ans de Thales dans les domaines de la détection de cyberattaques et du développement sécurisé de systèmes d'information critiques', rappelle Thales.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.