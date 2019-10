Thales : vise jusqu'à 12% de marge opérationnelle d'ici 2023

L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité, qui organise ce jeudi une journée investisseurs pour faire le point sur ses objectifs financiers à moyen terme, table également sur une croissance organique moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de 3% à 5% pour la période allant de 2019 à 2023, au lieu de 2021 précédemment.

L'intégration de Gemalto, explique Thales dans un communiqué, devrait "compenser des perspectives plus incertaines dans le marché spatial commercial".

Le groupe français a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de 15,6 milliards d'euros, sa marge opérationnelle s'élevant à 10,6%.

Thales estime que le chiffre d'affaires incrémental induit par l'acquisition de Gemalto représentera d'ici 2023 entre 300 et 500 millions d'euros, avec un potentiel sensiblement plus élevé au-delà.

"Par l'acquisition de Gemalto, Thales devient le leader mondial des marchés de l'identité et de la sécurité numériques", souligne le groupe dans son communiqué.

"Ces marchés, à l'intersection des solutions d'identification sécurisées des objets et des personnes et de la cybersécurité, offrent des perspectives de croissance élevées, de l'ordre de +10% par an d'ici 2023."

(Benoît Van Overstraeten, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par)