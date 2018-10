Thales : vise le haut de ses objectifs 2018 après un T3 meilleur que prévu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales a indiqué jeudi viser le haut de ses objectifs annuels après avoir publié une activité meilleure qu'anticipée par les analystes au troisième trimestre.

"Le bon déroulement des trois premiers trimestres de l'année renforce notre confiance dans la capacité de Thales à atteindre ses objectifs annuels. Ainsi, nous anticipons à présent d'atteindre le haut des fourchettes annoncées en mars dernier, à la fois en termes de croissance organique et d'EBIT", a commenté le PDG du groupe Patrice Caine, cité dans un communiqué.

En mars, le groupe avait indiqué viser pour 2018 une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4 à 5%, des prises de commandes de l'ordre de 15,5 milliards d'euros, et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,62 et 1,66 milliard d'euros sur la base du périmètre et des taux de change de février, soit une hausse annuelle de 19% à 22%.

Une base de comparaison moins généreuse au T4

Au troisième trimestre, les revenus du groupe ont progressé de 9,7% en données publiées à 3,42 milliards d'euros, affichant une croissance organique de 9,9%.

Lors d'une téléconférence, Pascal Bouchiat, le directeur Finances et Systèmes d'information du groupe a rappelé que l'activité de Thales avait été "modeste" au troisième trimestre 2017, créant de facto "une base de comparaison assez facile". A contrario, les bases de comparaison du quatrième trimestre "seront sensiblement plus élevées", a-t-il prévenu.

Par division, l'"Aérospatial" a vu son chiffre d'affaires progresser de 9,6% en données publiées et de 8,8% en données organiques, à 1,24 milliard d'euros. L'activité "Défense et Sécurité" a pour sa part connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 7,6% en données publiées et de 8,3% en données organiques, à 1,7 milliard d'euros. Le segment "Transport" a de son côté enregistré une hausse 18,6% en données publiées et de 19,2% à périmètre et taux de change constants pour un chiffre d'affaires de 469 millions d'euros.

Sur l'ensemble des neufs premiers mois de l'année de 2018, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 6,2% à 10,9 milliards d'euros, affichant une croissance organique de 7,9%.

Une cession pour satisfaire Bruxelles

Thales a par ailleurs fait état d'une hausse de 10% à 3,14 milliards d'euros de ses prises de commandes au troisième trimestre, et de 7% à 9,47 milliards d'euros sur l'ensemble des neufs premiers mois.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,315 milliard d'euros au troisième trimestre et des prises de commandes de 2,95 milliards d'euros.

Au sujet du rachat du fabricant de cartes Gemalto, Thales a confirmé vouloir finaliser l'opération d'ici à la fin du premier trimestre 2019, comme indiqué la semaine dernière.

Les deux groupes comptaient auparavant clore leur rapprochement fin 2018, mais ils ont dû revoir leur calendrier en raison des exigences de la Commission européenne qui leur a demandé de faire des propositions pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence sur le marché des modules matériels de sécurité à usage général. Pascal Bouchiat a expliqué que Thales comptait se séparer de cette activité au sein du groupe, qui représente environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour satisfaire Bruxelles.

Le groupe a souhaité prendre le temps de "trouver un acheteur dans des conditions satisfaisantes" ce qui explique le report annoncé la semaine dernière, a-t-il développé.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

