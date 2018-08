Thales : avec Gemalto, Credit suisse vise 140 euros

29/08/2018 | 11:45

Dans une note de recherche publiée ce matin, Credit suisse a relevé son objectif de cours sur l'action du groupe d'électronique et de défense français Thales de 116 à 140 euros (+ 20,7%), soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%. Le conseil d'achat ('surperformance') sur la valeur a été confirmé.



Le principal argument développé par les spécialistes est l'acquisition de Gemalto, qui est désormais intégré dans leurs prévisions. 'Selon notre scénario central, l'opération sera relutive sur le bénéfice par action des exercices 2020 et 2021 de 21 et 22%', calcule Credit suisse, ce que le marché ne semble pas prendre en compte à sa juste mesure.



Non contente d'être sensée d'un point de vue financier, cette opération recèle aussi 'de solides avantages stratégiques' : 'alors que les capteurs prolifèrent et que l'intégrité des données informatiques devient de plus en plus critique, nous sommes d'avis que les technologies d'authentification de Gemalto amélioreront le potentiel des produits traditionnels de Thales en termes de cybersécurité', écrivent les spécialistes. De plus, Thales met au passage la main sur des compétences en matière d'encodage.



Le 'deal' Thales/Gemalto devrait être bouclé d'ici la fin de l'année 2018, Credit suisse se montrant confiant vis-à-vis des avals des autorités de régulation.





