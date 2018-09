Thales : 'ciel dégagé' pour Oddo qui reste à l'achat

12/09/2018 | 11:44

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Thales, estimant que 'le ciel reste dégagé' pour le groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre.



'La visibilité reste impressionnante sur la majeure partie du portefeuille d'activités avec en particulier une amélioration du momentum défense en Europe illustrée par la décision récente de l'Union Européenne d'investir directement 30 MdE dans la défense ou encore par le renforcement de la coopération bilatérale entre la France et l'Allemagne. La société ne perçoit pas de changement non plus en termes de conditions de financement de ses programmes', retient Oddo BHF.



Assurant que 'la finalisation de l'opération Gemalto permettra au management de communiquer plus amplement sur le niveau de synergies de revenus, ce qui offrira une nouvelle source de révision à la hausse au consensus', l'analyste réaffirme par ailleurs son objectif de cours de 128 euros.





