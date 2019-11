Blackstone : Clay Bidco France acquiert l'activité de distribution européenne de CRH plc en France

Dans le cadre de la cession par CRH plc de son activité de distribution européenne à des fonds de private equity gérés par Blackstone ("Blackstone"), Clay Bidco France, une société contrôlée par Blackstone, annonce aujourd'hui l'acquisition de l'activité française, en ce compris CRH France Distribution (l' "Opération").

CRH France Distribution détient une participation minoritaire d'environ 21% du capital et 22% des droits de vote dans, et agit de concert avec Dumont Investissement vis-à-vis de SAMSE, société cotée sur Euronext Paris. Le concert constitué entre CRH France Distribution et Dumont Investissement détient environ 77% du capital et 83% des droits de vote de SAMSE.

Dans le cadre de cette acquisition, Clay Bidco France a demandé et obtenu de l'Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF") la confirmation qu'aucune offre publique d'achat sur les actions de SAMSE ne serait requise au résultat de cette acquisition, les participations des membres du concert n'étant pas modifiées dans le cadre de cette Opération et Dumont Investissement restant prédominant. Les accords existants entre CRH France et Dumont Investissement ne sont pas modifés dans le cadre de l'Opération1.

1 Cf. AMF 214C1940 du 22 septembre 2014, AMF 214C2154 du 16 Octobre 2014 et le communiqué de presse de SAMSE du 13 décembre 2018.

