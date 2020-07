Blockchain : Chiffre d'affaires en hausse au 1er semestre 2020, + 7,72%

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, publie son chiffre d'affaires du premier semestre 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé - Proforma de The Blockchain Group au 30 juin 2020 s'établit à 5,7 M€ (*) contre 5,3 M€ (*) pour la même période du 1er semestre 2019 soit, une croissance de 7,72% au 1er semestre 2020.

The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service pour l'accompagnement des entreprises dans l'intégration de la technologie blockchain a rencontré une forte traction avec une hausse de son chiffre d'affaires de + 70% malgré les conditions dues au COVID-19.

Iorga Group, acquise le 29 avril 2020, connait une activité robuste malgré la crise sanitaire mondiale avec

une hausse de son chiffre d'affaires de 1% par rapport au 30 juin 2019.

Shoptbot, activité issue des métiers historiques de comparateur de prix a connu une hausse de 20% de son

CA, rencontrant un vif succès au Canada et en Australie.

Xavier Latil, Directeur général, commente :«Malgré des conditions dues au COVID-19 compliquées, le groupe a enregistré une hausse du chiffre d'affaires de son périmètre historique (+29%). Iorga Group de son côté a également enregistré un bon premier semestre. L'acquisition de BountySource au mois de juin 2020 nous ouvre également de fortes perspectives de croissance. ».

Perspectives

L'activité de The Blockchain Group a été très soutenue au premier semestre 2020, particulièrement chez

The Blockchain Xdev. Les perspectives du groupe pour le second semestre 2020 et malgré le contexte de

crise sanitaire mondiale demeurent positives. L'ensemble des filiales sont en ligne ou en avance sur les

budgets.

Le rapport financier semestriel sera publié le mercredi 9 septembre 2020.

Les données consolidées du groupe au 1er semestre 2020 (consolidation légale et périmètre historique)

Il est à noter que le chiffre d'affaires 2019 (2 395 k€) est présenté en périmètre constant d'après le périmètre du chiffre d'affaires 2020 (2 811 k€) avec une progression de 17.37% et publié pour Iorga Group pour la période de mai et juin 2019 et 2020.

Le chiffre d'affaires publié 2019 (1 119 k€) comparé au chiffre d'affaires publié 2020 (2 811 k€) fait apparaitre une progression de 151.21 %.