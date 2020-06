Blockchain : Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 25 Juin 2020

The Blockchain Group The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l'exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l'ensemble des étapes d'un projet de Blockchain, de l'information, au conseil amont, jusqu'au marketing d'une ICO (Initial Coin Offering), ou STO à travers trois entités : -The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son sitewww.theblockchainland.comet les événements Blockchain Day et Blockchain Café -Iorga Group, entité technologique de conseil et service -The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service -Global partners, qui accompagne les sociétés sur l'ensemble du processus d'un STO ou dans la communication autour des innovations Blockchain. Lancée au printemps 2018, l'activité de The Blockchain Group intègre les compétences d'une douzaine

COEUNRTOANCTEXST Growth Paris Mnémonique : ALTBG ISISN : FR0011053636 The Blockchain Group ▪ Reuters : ALTBG.PA Bloomberg : ALTBG :FP Contacts media :communication@theblockchain-group.com