Blockchain : La première version de l'application Unbank Mobile disponible en octobre

COMMUNIQUE DE PRESSE

1 Octobre 2019

La première version de l'application Unbank Mobile

disponible en octobre

The Blockchain Group, première société cotée en bourse dédiée à l'accompagnement technologique et marketing des projets Blockchain, et Unbank, premier service de Blockchain Banking en France, annoncent la sortie de la première version de l'application Unbank Mobile.

Unbank, premier service de "blockchain banking" en France, membre de Station F, avait choisi The Blockchain Xdev (Filiale de The Blockchain Group) pour le développement de la technologie blockchain et de son application mobile. Cette première version qui va sortir dans le courant du mois d'octobre sera destinée enavant-premièreà une sélection de partenaires commerciaux à Paris.

Cette première étape constitue le début du lancement commercial de l'application qui sera disponible pour le grand public début 2020 dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie du sud-est.

Matthieu Cavalié, Président de Unbank indique: «Il aura fallu 10 ans et l'arrivée d'Unbank pour que s'accomplisse le dessein de Satoshi Nakamoto ».

Unbank se positionne comme le Revolutou le N26100% dans la blockchain. L'application Unbank permet ainsi aux utilisateurs de gérer leurs finances quotidiennes, de faire des transferts, d'échanger des devises, de payer chez les commerçants partenaires, sans frais et instantanément, en multi crypto-devises dont les devises stables tel l'euro.

Pour celles et ceux qui n'ont pas de crypto-monnaies, rien n'est plus simple. Il suffit d'insérer sa carte bancaire dans l'application Unbank pour pouvoir utiliser le service. Unbank est aussi simple à utiliser qu'Uber. Et pour tous les achats effectués, les utilisateurs sont récompensés en cash back dans la monnaie Liberi.