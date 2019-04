Blockchain : et Nextedia s'associent sur des projets de blockchain

Nextedia apporte à ce partenariat toute sonexpertise dans la transformation digitale et les technologies innovantes (RPA, Big Data…). Reconnue de grands groupes et du Mid Market, la société et ses 200 experts sont expérimentés dansdes secteurs d'activité variés : Banque, Assurance, Santé, Mutuelle, Prévoyance, Média, Télécom, Tourisme, Transport, Retail, Beauté, Luxe, Industrie et Energie.

A cette occasion, l'IRT SystemX, déjà partenaire de The Blockchain Group, interviendra sur les phases R&D et Support des projets.

Nextedia et The Blockchain Xdev, accompagnent les entreprises de bout en bout, depuis l'identification des cas d'usage business et métier jusqu'à l'implémentation concrète de projets blockchain innovants et créateurs de valeur.

Présenté hier soir en avant-première par Charles KREMER, Directeur Général de The Blockchain Xdev, à l'occasion du dernier Blockchain Corner, ce partenariat apporte aux entreprises une expertise très large sur l'opportunité et la mise en œuvre d'un projet de Blockchain.

Nextedia, expert de la transformation digitale centrée sur la relation client, l'expérience client et le Marketing Digital, et The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la Blockchain, annoncent un partenariat pour le déploiement de la technologie Blockchain au sein des entreprises.

The Blockchain Group et Nextedia s'associent

Marc Negroni, Directeur Général de Nextedia, indique : « Comme toute nouvelle technologie majeure, la Blockchain ouvre de nouveaux horizons dans le cadre de la transformation des entreprises. Cependant, les projets blockchain doivent être en mesure de répondre de manière concrète et pragmatique à des enjeux précis pour contribuer à cette transformation. C'est pour couvrir ce vaste périmètre d'opportunités et répondre à ces nouveaux challenges que Nextedia s'est naturellement rapprochée de The Blockchain Group pour proposer une offre globale couplant nos expertises respectives depuis les enjeux business et les usages jusqu'à l'expertise technologique de cet écosystème. »

The Blockchain Xdev, entité technologique de The Blockchain Group qui opère en proche collaboration avec l'IRT SystemX, apporte quant à elle des dispositifs sur mesure en s'appuyant sur une équipe d'ingénieurs et de consultants passionnés des technologies Blockchain. Elle intervient aujourd'hui pour des grands comptes dans des secteurs tels que la finance, l'assurance, l'automobile ou l'aérien.

Xavier Latil, Directeur Général de The Blockchain Group, ajoute : «La Blockchain va montrer son utilité dans presque tous les secteurs. Nous sommes très heureux de nous associer avec Nextedia pour accompagner les entreprises tout au long de leur processus d'adoption et d'implémentation de la Blockchain. Ce partenariat va permettre d'associer notre expertise technologique à la transformation digitale des entreprises. »

Àpropos de Nextedia :Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing. Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions

leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

✓Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales) ✓Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

✓Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

✓Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNX

A propos de The Blockchain Group :The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l'exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l'ensemble des étapes d'un projet de Blockchain, de l'information, au conseil amont, jusqu'au marketing d'une ICO (Initial Coin Offering), ou STO à travers trois entités :

-TheBlockchain XDev, entité technologique de conseil et service

-TheBlockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain Café

-Globalpartners, qui accompagne les sociétés sur l'ensemble du processus d'une STO.

Lancée au printemps 2018, l'activité de The Blockchain Group intègre les compétences d'une douzaine d'ingénieurs et d'experts, passionnés par la technologie blockchain, basés à Paris, Toronto, Singapour et Sydney.

Euronext Growth, FR0011053636, ALTBG