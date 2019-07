Blockchain : remporte un Silicon Innovation Award d'Or pour le projet Passeport du Véhicule Connecté présenté par sa filiale Xdev

COMMUNIQUE DE PRESSE

4 Juillet 2019

The Blockchain Group remporte un

Silicon Innovation Award d'Or pour le projet

Passeport du Véhicule Connecté présenté par sa filiale Xdev

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, a remporté hier soir un Silicon Innovation Award d'Or pour la solution du Passeport du Véhicule Connecté développée par sa filiale Xdev.

Remis par Silicon.fr, site B2B de référence dans l'univers IT fondé en 2000, les Silicon Innovation Awards récompensent les solutions technologiques et les applications qui portent les clés de l'évolution et de la transformation des entreprises et des organisations.

Lia Almeida, Charles Kremer et Soheil SK

Au terme du vote et de la délibération des 20 membres du Jury, décideurs du monde de l'IT et de l'Innovation, The Blockchain Group et sa filiale Xdev ont été récompensés pour le Passeport Connecté du Véhicule.

Charles Kremer, Directeur Général de The Blockchain Xdev indique :« C'est une vraie satisfaction de recevoir ce prix qui témoigne de la qualité du travail accompli par l'IRT SystemX et The Blockchain Xdev ainsi que de l'investissement de l'ensemble des membres du consortium, et notre volonté collective de soutenir le développement d'une architecture de référence ouverte à l'ensemble du secteur ».

Dans un contexte où la fraude au kilométrage reste fréquente et fortement préjudiciable pour l'ensemble de la filière industrielle, la solution Passeport du Véhicule Connecté - une initiative de place pilotée par The Blockchain Xdev et l'IRT SystemX et soutenue par un consortium réunissant industriels automobiles (PSA Group, Mobivia) et assureurs (COVEA, MATMUT, Inter Mutuelle Assistance, Crédit Agricole) - tire profit des

propriétés de la technologie blockchain afind'assurer la traçabilité et la certification des données du véhicule pendant l'ensemble de son cycle de vie.

La solution a pour objectif de proposer d'une partune application permettant à l'utilisateur de consulter toutes les informations certifiées et accessibles instantanément via une interface, favorisant ainsi le suivi et la qualité des services d'entretien pendant la vie du véhicule (données de kilométrage, historique d'entretien, actes de maintenance ou de vente, souscription d'assurance ou preuve de propriété etc.).

D'autre part, la solution Passeport du Véhicule Connecté offre une interface unique à l'ensemble de ses membres industriels en leur permettant de souscrire à des données certifiées du véhicules(kilométrage, interventions de réparation, valeur résiduelle du véhicule, analyse de risque de panne) favorisant le développement de services personnalisés pour leurs clients (maintenance prédictive, assurance pay how you drive etc).