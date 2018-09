Carlyle LP : La famille Getty reprend le contrôle de son agence photographique

NEW YORK, 4 septembre (Reuters) - La famille Getty a annoncé mardi qu'elle allait acheter la participation majoritaire de Carlyle Group dans Getty Images, mettant ainsi fin à 10 années de contrôle de l'agence photographique par des fonds de capital investissement, qui ont gonflé son endettement.

La transaction valorise Getty un peu moins de trois milliards de dollars (2,6 milliards d'euros), dette comprise, soit un montant inférieur aux 3,3 milliards de dollars engagés par Carlyle pour le rachat de la participation majoritaire de Hellman & Friedman en 2012, a dit une source informée des conditions de l'opération, confirmant une information du Financial Times.

Cette baisse de valeur reflète les défis auxquels Getty a été confrontée dans un paysage médiatique de plus en plus dominé par la production numérique. Créée en 1995 par Mark Getty et Jonathan Klein, l'agence a dû s'adapter à l'érosion de l'audience de la presse écrite au profit des publications sur internet, où les prix sont plus faibles.

La famille Getty et Carlyle n'ont pas précisé les modalités financières de leur transaction dans le communiqué annonçant l'opération.

D'après la source, la famille Getty, qui avait conservé une participation dans l'agence, va acheter la part de Carlyle pour environ 250 millions de dollars et refinancer les quelque 2,35 milliards de dollars de dette de l'entreprise.

Mark Getty va prendre la présidence de l'agence tandis que l'autre cofondateur et actuel président Jonathan Klein va devenir vice-président tout en conservant sa participation.

Getty est un concurrent de Reuters News et d'Associated Press dans le domaine du photojournalisme. (Joshua Franklin Bertrand Boucey pour le service français)