Carlyle LP : en passe de racheter StandardAero pour plus de cinq milliards de dollars

StandardAero assure la maintenance, la réparation et la révision de moteurs d'avion et offre des services complets à l'aviation commerciale et militaire.

Veritas Capital, fonds de capital-investissement, a racheté le groupe à Dubai Aerospace Enterprise pour 2,1 milliards de dollars il y a trois ans.

StandardAero et Veritas n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Carlyle s'est refusé à toute déclaration.

(Joshua Franklin et Harry Brumpton; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Angrand)