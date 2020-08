The Clorox Company : le coronavirus a dopé l'activité au printemps

The Clorox Company a publié les résultats du quatrième trimestre de son exercice décalé, qui s'est achevé le 30 juin 2020. Sur la période, le chiffre d'affaires a progressé de 22% et le bénéfice net par action de 28%. Ce dernier atteint 2,41 USD pour un consensus à 1,99 USD. "Je suis satisfait que nous ayons publié des résultats aussi exceptionnels au cours du trimestre, alimentés par une forte demande pour nos produits que nous avons eu le privilège de fournir afin d'apporter notre soutien à la santé publique et aux besoins essentiels des consommateurs qui avaient à rester chez eux", a déclaré le président et CEO de la société, Benno Dorer.

Pour le nouvel exercice, l'entreprise estime qu'elle sera en mesure d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires comprises entre 0 et 4%, ainsi qu'une évolution du bénéfice par action comprise au pire entre une légère contraction et au mieux jusqu'à une légère progression par rapport aux performances de l'exercice antérieur. Le management estime qu'il est important de fournir des prévisions chiffrées pour l'exercice en cours, même s'il concède que la visibilité est médiocre.

Le scénario sur lequel reposent ces prévisions passe par une demande qui restera élevée pour les produits de désinfection et de nettoyage, une poursuite de l'expansion des capacités de production du groupe, une consommation des ménages difficile à cause de la récession en cours et des désagréments mineurs dans la chaîne d'approvisionnement. La trajectoire de croissance attendue cette année reflétera au premier semestre fiscal une poursuite d'une bonne dynamique, qui sera atténuée au second car la base de comparaison liée au coronavirus aura été élevée.

Dans un communiqué séparé, la société annonce la promotion de Linda Rendle au poste de CEO à compter du 14 septembre. Benno Dorer continuera à président le conseil.

Clorox est une position du Portefeuille Investisseur USA de Zonebourse.