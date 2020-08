Clorox fait partie des leaders mondiaux dans le domaine des produits de grande consommation. Un peu plus d’un tiers de son chiffre d’affaires est réalisé sur le segment des produits d’entretien, son produit phare cette année étant les lingettes désinfectantes.

Ces lingettes sont notamment utilisées dans les véhicules Uber et les avions de United Airlines et distribuées dans la plupart des enseignes de distribution.

Dans une interview accordée à Reuters, Benno Dorer (PDG) a déclaré que la demande concernant les produits comme l’eau de Javel allait s'apaiser au cours de six prochains mois, ce qui n’est pas le cas des lingettes. L’entreprise affirme qu’il faudra attendre l’année prochaine avant de pouvoir répondre à l’ensemble des commandes. Une demande plus soutenue que ce qu’avait donc anticipé le PDG, en déclarant en mai que “les étagères seraient remplies de lingettes d’ici cet été”.

"Les lingettes désinfectantes, qui sont les produits les plus populaires actuellement, prendront probablement plus de temps, car leur fabrication est très complexe", a déclaré M. Dorer. Ces dernières sont en effet principalement composées de polyester filé. Un produit qui est également utilisé pour fabriquer des équipements de protection individuelle comme les masques, les blouses médicales et les lingettes médicales.

Hier l’entreprise avait annoncé une croissance exceptionnelle pour la clôture de son quatrième trimestre.

Aujourd’hui le titre poursuit son mouvement haussier, progressant ainsi de 1.45%, à 235.33USD.