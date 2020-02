Coca-Cola : confirme ses objectifs malgré le coronavirus

21/02/2020 | 14:25

Le groupe Coca-Cola annonce ce jour confirmer ses guidances annuelles, en dépit de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur ses activités.



'La société estime actuellement un impact d'environ 2 à 3 points sur ses volumes, un impact de 1 à 2 points sur le chiffre d'affaires organique et un impact de 1 à 2 penny sur le résultat par action pour le premier trimestre', détaille le groupe.



La Chine est notamment le troisième plus important marché pour Coca-Cola en termes de volumes.



