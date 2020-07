Coca-Cola : consensus battu au 2e trimestre

21/07/2020 | 13:39

Coca-Cola dévoile un BPA en données comparables (non GAAP) en baisse d'un tiers à 42 cents au titre de son deuxième trimestre 2020, dépassant toutefois de deux cents l'estimation moyenne des analystes.



Le géant des sodas a vu sa marge opérationnelle comparable se tasser de 0,3 point à 30% pour des revenus de 7,2 milliards de dollars, en baisse de 26% en organique, la crise ayant lourdement pénalisé la consommation de boissons hors du domicile.



S'il pense que 'le deuxième trimestre sera le plus sévèrement impacté de l'année', compte tenu de l'incertitude en cours autour de la pandémie et des confinements, Coca-Cola prévient que 'l'impact final sur les résultats de 2020 demeure inconnu'.



