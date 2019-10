La valeur du jour à Wall Street COCA-COLA : zéro sucre, mais beaucoup de profits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Coca-Cola progresse de 1,96% à 54,876 dollars, soutenu par des résultats trimestriels solides. Le numéro un mondial du soda continue de surfer avec succès sur la vague "healthy" qui s'abat depuis quelques années sur les frigos du monde entier. Après avoir lancé le fameux "Coca light" à la fin du vingtième siècle, le groupe profite aujourd'hui de la demande croissante des consommateurs pour son "Coca sans sucre". Coca-Cola bénéfice également de sa stratégie de diversification dans le café avec l’achat pour plusieurs millions de dollars de Costa Coffee, basé en Grande-Bretagne.Coca-Cola a dévoilé un bénéfice net trimestriel conforme aux attentes et un chiffre d'affaires légèrement plus élevé que prévu. Le numéro un mondial du soda a réalisé un bénéfice net de 2,593 milliards de dollars, ou 60 cents par action, contre 1,88 milliard, ou 44 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 56 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 9,5 milliards, au-dessus du consensus qui le donnait à 9,4 milliards. Le groupe s'attend à une croissance de son BPA, hors éléments exceptionnels, comprise entre -1% et +1%, comme précédemment.Coca-Cola prévoit enfin que la croissance organique de son chiffre d'affaires 2019, hors fluctuations de change, acquisitions et désinvestissements, soit d'au moins 5%, par rapport à sa précédente prévision de croissance de 5%.